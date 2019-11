OL : Garcia se brule les ailes, ça va bouger au mercato

Dans : OL.

Comme tout entraineur nouvellement en place, Rudi Garcia aura certainement le loisir d’avoir un ou deux renforts lors du prochain marché des transferts à l’OL.

Il y a forcément plusieurs insuffisances à l’Olympique Lyonnais, coincé dans le ventre mou de la Ligue 1 et pourtant bien parti dans son groupe de Ligue des Champions. Au poste d’arrière gauche, cela ne fonctionne clairement pas, ainsi que dans l’animation offensive. Mais c’est par rapport aux ailiers que Rudi Garcia a ciblé son problème prioritaire, lui qui ne semble pas du tout convaincu par les performances de Maxwel Cornet et Bertrand Traoré. C’est du moins ce que confie Mohamed Bouhafsi, journaliste spécialisé dans les transferts de RMC, et pour qui c’est à ce niveau que cela va bouger cet hiver.



« Rudi Garcia voudrait un joueur offensif de couloir lors du prochain mercato hivernal à l’OL. Il n’est pas forcément satisfait des joueurs qu’il a actuellement sur les côtés. Il y a eu beaucoup de critiques sur Bertrand Traoré, il y a aussi eu des critiques sur Cornet… Donc l’OL veut agir en janvier », a prévenu Mohamed Bouhafsi, pour qui Juninho va devoir se mettre au travail à un poste où l’OL ne s’est pas spécialement activé ces derniers temps. Mais cette demande de Rudi Garcia ne surprendra personne étant donné les performances de Cornet et Traoré, tous les deux titulaires mais pas vraiment transcendants au Vélodrome ce dimanche.