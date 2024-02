OL ‍: Cherki à Fulham, le clan Mbappé met le feu

À quelques heures de la fin du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais s'active pour boucler des derniers dossiers chauds, notamment celui de Rayan Cherki, qui est de plus en plus proche de rejoindre Fulham.

C'est un départ qui n'était pas forcément prévu pour cet hiver, mais compte tenu des grosses dépenses de l'OL, le club rhodanien a certainement besoin de réguler son budget avec une vente importante. Malgré son immense talent, Rayan Cherki ne fait absolument pas l'unanimité à Lyon. À tel point que sa place de titulaire est sans cesse remise en cause. Fulham aimerait toutefois le recruter. À en croire les informations d'Ed Aarons, tout se met en place avec le club anglais et les Gones pour le transfert du joueur de 20 ans. Le journaliste du Guardian affirme même que les deux clubs discutent pour se mettre d'accord sur un prix. Bien qu'il ne reste plus beaucoup de temps, l'OL souhaite se séparer du milieu de terrain offensif, pour rééquilibrer ses comptes. C'est Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui doit gérer ce dossier.

Understand that Fulham have opened talks with Lyon over Rayan Cherki, who are open to selling the France Under-21 forward. Talks ongoing over valuation but estimated to be around £35m with only 18 months left on contract. Other PL clubs interested for summer only