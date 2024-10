OL ‍: Fofana va dynamiter le mercato, il annonce la couleur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déjà auteur de 3 buts et de 2 passes décisives depuis le début de la saison, Malick Fofana s’impose de plus en plus comme un titulaire aux yeux de Pierre Sage, pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL.

Remplaçant lors de la seconde partie de saison dernière, Malick Fofana voit son statut évoluer peu à peu à l’Olympique Lyonnais. Pierre Sage en fait un titulaire depuis quelques matchs sur le couloir gauche de son attaque, et l’international belge lui rend cette confiance de la meilleure des façons. Avec trois buts et deux passes décisives en seulement 400 minutes de jeu depuis le début de la saison, l’ancienne pépite de La Gantoise répond aux attentes, dès lors que l’on fait appel à lui. Ce n’est pas une surprise pour ceux qui connaissent Malick Fofana, dont le potentiel est immense et qui a tout pour s’imposer sur la durée au très haut niveau.

Pour certains observateurs, il ne fait d’ailleurs aucun doute sur le fait que le natif d’Aalst ne fera pas long feu à Lyon, tant son talent risque d’éclabousser les yeux des scouts des plus grands clubs européens rapidement. Interrogé par le média belge Het Laatste Nieuws, son ancien entraîneur chez les jeunes de La Gantoise, Emilio Ferrera, a estimé que l’OL allait vite devenir trop petit pour ce talent si immense. « Quand j’ai commencé comme entraîneur des espoirs à La Gantoise, je savais très vite que Malick était le plus grand talent que j’ai jamais formé. Il peut faire éclater une rencontre à lui tout seul » a confié l’entraîneur des jeunes de La Gantoise, avant de poursuivre.

Malick Fofana trop fort pour l'OL ?

« Sa sélection (avec la Belgique) ne me surprend pas. Malick est un crack. Tout ce qu’il faut prendre en compte, c’est qu’il a souvent besoin de temps pour grandir dans un match. À la fin, il sera là pour faire la différence. Je pense que l’OL sera trop petit pour Malick à un moment donné » a expliqué celui qui connait très bien l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, et qui pense que les grands clubs européens ne vont pas mettre longtemps avant de taper à la porte de John Textor pour recruter Malick Fofana. Les supporters rhodaniens espèrent de leur côté qu’ils pourront profiter de l’international belge au-delà de la saison en cours tandis que du côté des dirigeants de l’OL, on risque de mettre la barre très haute pour un futur transfert de Fofana, lequel a été recruté pour la coquette somme de 19 millions d’euros en janvier dernier.