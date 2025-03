L'arbitre d'OL-Brest massacre Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arbitre du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, ce dimanche à Lyon, Benoît Millon n'a aucune mansuétude pour Paulo Fonseca. Les excuses de l'entraîneur de l'OL ne feront probablement pas baisser sa sanction.

Le technicien portugais de l'Olympique Lyonnais a beau avoir rapidement présenté de courtes excuses après son attitude menaçante à l'encontre de l'arbitre d'OL-Brest, qui venait logiquement de l'expulser, ce dernier n'a pas du tout apprécié le comportement de Paulo Fonseca, ce qui peut se comprendre. Et forcément, le rapport que Benoît Millot va transmettre à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel risque d'être salé et de valoir au technicien rhodanien une très lourde punition, une suspension de 7 mois ayant même déjà été évoquée. S'exprimant dans L'Equipe, l'arbitre d'OL-Brest révèle avoir eu un léger contact physique avec Paulo Fonseca, et surtout, il souhaite que ce genre de geste ne se propage pas chez les amateurs. Et pour cela, il compte sur la commission de discipline, qui se réunira mercredi prochain, pour ramener le calme le plus vite possible, quitte à punir lourdement le coach portugais de l'Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca est impardonnable, l'arbitre est sans pitié

OL : Paulo Fonseca risque sept mois de suspension https://t.co/w23fXLY3JI — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2025

Revenant sur cette minute totalement folle, alors que Benoît Millot venait de consulter la VAR à l'entame du temps additionnel, l'arbitre explique qu'il a senti que Paulo Fonseca venait pour lui donner un coup de tête. « Il a cette attitude encore plus impressionnante de tenter de donner un coup, en fait. Un coup de tête. Je reste stoïque, un peu par l'effet de surprise, mais quelque part surtout pour ne pas reculer devant cette intimidation (...) Il y a, semble-t-il, un léger contact de nez pour être précis... Avec un effet de sidération d'une telle attitude particulièrement intimidante, agressive, que l'on imagine mal d'un entraîneur professionnel, explique, dans les colonnes du quotidien sportif, Benoît Millot, qui regrette qu’un entraîneur professionnel donne une telle image avec les effets que cela peut avoir sur les arbitres qui officient dans le monde amateur. Il y a une commission de discipline qui est là pour trancher en son âme et conscience en s'appuyant notamment sur les rapports. Mais ce qu'on a vu n'est pas bon pour le football. Avec le risque que cela se propage vers le monde amateur. Au niveau pro, les bords de terrain sont sécurisés. Mais dans le monde amateur, on est à portée de baffe, de coup de poing ou de coup de pied. »