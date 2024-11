OL ‍: Fofana terrorise la Ligue 1, Textor a tiré le gros lot

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur Saint-Etienne. Malick Fofana aura réalisé une prestation aboutie et remarquée par les fans et observateurs des Gones.

L'OL est reparti de l'avant ce dimanche soir en Ligue 1 avec un succès important face à Saint-Etienne dans le derby du Rhône. Les Gones ont pu profiter d'un but d'Alexandre Lacazette pour glaner les trois points, mais aussi du talent individuel de certains prodiges, comme Rayan Cherki ou encore Malick Fofana. L'ailier belge régale depuis quelques semaines et semble avoir franchi un cap important. D'ailleurs, pour Pierre Bouby, le natif d'Alost (Belgique) change presque à lui tout seul le visage de l'Olympique Lyonnais.

Fofana met Pierre Bouby sur les fesses

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur l'international belge de 19 ans. « Si tu l'enlèves, c'est uniquement pour le gérer dans sa progression. Ce n'est plus seulement un joueur frisson capable d'avoir des fulgurances. C'est un joueur régulier par rapport à ce qu'il propose. Quand je vois l'adversaire à chaque fois contre Fofana, il recule de 20 mètres. Il a une vitesse d'exécution et un toucher de balle qui sont fous. Il a progressé dans le geste juste. Il sait quand provoquer et revenir aussi. Il a une qualité de centre des deux pieds que je n'avais pas vu venir. Pierre Sage a réussi à faire un esprit d'équipe », a notamment indiqué Pierre Bouby, grand fan du profil de Malick Fofana et de plus en plus convaincu par ce qu'il voit en général de l'OL version Pierre Sage. Problème, les Gones manquent encore de régularité. Egalement, les finances sont annoncées dans le rouge, ce qui pourrait entrainer des ventes. Et Fofana serait concerné, lui dont la valeur ne cesse de grimper au vu de ses belles prestations avec l'Olympique Lyonnais.