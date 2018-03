OL : Fier de son Lyon européen, Aulas détruit un journaliste

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Suite à la belle victoire de son Olympique Lyonnais contre le CSKA Moscou en huitième de finale aller de l'Europa League ce jeudi soir (0-1), Jean-Michel Aulas en a profité pour fanfaronner... et tacler Le Progrès.

À la peine en Ligue 1 depuis la fin du mois de janvier, le club rhodanien continue de briller sur la scène européenne. Après avoir brillamment éliminé Villarreal en seizièmes de la C3, l'OL a fait un grand pas vers les quarts en allant battre le CSKA à Moscou grâce à un but de Marcelo. Un très bon résultat qui ravit bien entendu Jean-Michel Aulas.

« Magnifique première manche de l'OL à Moscou. Bonne victoire pour les points UEFA contre la Russie. Par contre, déception totale avec A. Osanna qui écrit dans Le Progrès qu'il ne faudrait pas que l'OL sorte transi et déconfit. Même le gâchis a ses limites. Tellement bête et méchant ! Comment ce journaliste lyonnais, qui profite de toutes les largesses de l'OL pour se déplacer à Moscou et ailleurs, peut-il tenter de discréditer les joueurs et le staff, qui ce soir ont accompli un grand match ? L'OL, c'est une grande équipe, c'est un grand club », a balancé, sur Twitter, le président lyonnais, qui profite donc de cette probante victoire en Europa pour montrer que son OL n'est pas mort et qu'il a encore son mot à dire en cette deuxième partie de saison, malgré toutes les critiques que l'équipe de Bruno reçoit ces derniers temps de part la presse, et notamment du Progrès, le nouvel ennemi préféré de JMA.

@OL @Le_Progres magnifique 1ére manche d l'OL à Moscou bonne victoire pour ls points uefa contre la Russie:par contre déception totale avec A Osanna qui écrit ds le Progrès il ne faudrait pas que l'OL sorte transi et déconfit:m le gâchis à ses limites: tellement bête et méchant! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 8 mars 2018