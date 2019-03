OL : Estampillé ASSE et OM, il rêve d'un exploit lyonnais à Barcelone

Dans : OL, Ligue des Champions, LOSC, Ligue 1.

Mercredi prochain, tout le football français suivra de près l'Olympique Lyonnais lors de son huitième de finale retour de Ligue des Champions.

La semaine dernière, certains suiveurs du championnat de France se sont plaints du manque d'unité nationale derrière le Paris Saint-Germain, en marge de son élimination contre Manchester United. Une semaine plus tard, le message a semble-t-il été entendu, avec un club moins clivant certes, mais qui récupère des soutiens parfois inattendus. Christophe Galtier en tête, lui le natif de Marseille, qui a longtemps coaché le rival stéphanois, et qui est aujourd'hui en lutte avec Lyon pour la deuxième place de la L1.

« Pour le football français et pour Lyon, Bruno Genesio et les gens que j'apprécie là-bas, je croise les doigts pour que l'Olympique Lyonnais puisse faire la performance d'éliminer Barcelone. Et en plus, cela lui ajoutera deux matchs à haute intensité dans un calendrier qui risque d'être très chargé. Je n'ai pas de conseil à donner. J'ai suivi la campagne européenne de Lyon. Je pense que l'OL est armé sur un plan tactique, technique et capable de le faire s'il parvient à dégager une force collective importante. Certes, les Lyonnais ont un blessé important (Marcelo) dans un secteur de jeu stratégique. Il faut que tout le monde, toute la Ligue 1 soit supporter de l'OL. La réalité et l'histoire de la Ligue des Champions, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Real Madrid qui avait gagné à l'extérieur sur le terrain de l'Ajax avant d'être éliminé à domicile tout comme Paris contre Manchester United. Cela se joue à pas grand-chose », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC, qui se la joue donc supporter des Gones, sans prendre de risques puisque son Lille a l'esprit libéré avec sept points d'avance sur Lyon sur le podium.