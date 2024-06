OL ‍: Encore un cadre sur le départ, c'est 10 millions d'euros

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sait que des joueurs importants sont susceptibles de quitter le navire cet été lors du marché des transferts. C'est notamment le cas de Nicolas Tagliafico.

A Lyon, le marché des transferts peine pour le moment à démarrer. Le flou autour des droits tv est une énorme raison et l'OL veut se montrer patient, surtout que sa situation n'est pas encore connue avec la DNCG. John Textor sait que des sacrifices seront certainement à faire. Cela passera par des ventes importantes. Parmi les joueurs qui gardent une belle cote sur le marché des transferts : Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin, en fin de contrat à l'OL en juin 2025, devrait être vendu cet été. L'ancien de l'Ajax pourrait d'ailleurs rebondir au Portugal.

Tagliafico, le départ se précise

Selon les informations de A Bola, le Benfica veut en effet recruter Nicolas Tagliafico. Le club de Lisbonne est à la recherche d'un nouveau latéral gauche depuis le départ en prêt de David Jurásek à Hoffenheim. L'expérience mais surtout le prix de l'Argentin de 31 ans, estimé à moins de 10 millions d'euros, sont des éléments appréciés par la direction portugaise. Déjà sur le départ l'hiver dernier, Nicolas Tagliafico était finalement resté pour aider l'Olympique Lyonnais à remonter la pente. S'il aura la possibilité d'évoluer en Ligue Europa avec les Gones la saison prochaine, il pourra cependant monter en gamme et disputer la Ligue des champions s'il se met d'accord avec le Benfica. Sa vente et la décharge de son salaire ne seront pas anodins pour les finances lyonnaises. Des Lyonnais qui se préparent à se séparer de nombreux autres joueurs cadres dans les prochaines semaines. Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Anthony Lopes ou encore Rayan Cherki sont tous annoncés sur le départ de l'OL. A la direction d'anticiper et de recruter intelligemment afin de ne pas revivre une saison remplie de galères.