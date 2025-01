OL ‍: Diawara veut partir, la Ligue 1 se l'arrache

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Plus que jamais, l'OL doit dégraisser lors de ce marché des transferts hivernal. Les Gones sont au travail et veulent désormais se débarrasser de Mahamadou Diawara.

L'OL vit un mois de janvier de tous les dangers. Le club rhodanien doit se montrer au niveau sportivement tout en gérant en interne le marché des transferts hivernal. Et la DNCG a été claire avec les Gones : des ventes ou la Ligue 2 en fin de saison. L'Olympique Lyonnais travaille fort pour dégraisser son effectif. La direction, après avoir lâché des joueurs comme Gift Orban, Maxence Caqueret, Jeffinho ou encore Anthony Lopes, veut en faire de même avec le jeune Mahamadou Diawara. Le milieu de terrain ne fait pas partie des plans de Pierre Sage et l'OL compte bien faire une belle opération avec son départ afin d'alléger un peu l'effectif lyonnais.

Mahamadou Diawara, beaucoup d'équipes veulent tenter le coup cet hiver

Selon les informations de Foot Mercato, après le Stade de Reims, ce sont désormais Le Havre et le Servette Genève qui sont sur les traces du joueur formé au Paris Saint-Germain. Le média précise que les deux clubs ont d'ailleurs un accord bouclé pour une arrivée en prêt sec sans option d'achat. Au joueur de 19 ans de faire son choix, lui qui veut du temps de jeu afin de progresser. Cette saison avec l'OL, Diawara n'a joué qu'à 5 petites reprises. Depuis son arrivée à Lyon, il souffre d'une rude concurrence et peine donc à faire ses preuves. Mahamadou Diawara est encore sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2028. Il est estimé à quelque 2,5 millions d'euros, même si le club rhodanien espère en tirer plus. Pour rappel, le Stade de Reims est la seule équipe à avoir envoyé une première offre estimée à 3,5 millions d'euros d'après L'Equipe. Reste à savoir si les Champenois auront les faveurs du Lyonnais.