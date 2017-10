OL : Diakhaby ou Morel ? Le patron de la défense refuse de trancher

Dans : OL, Ligue 1.

C'est indéniable, il y a une défense de l'Olympique Lyonnais avec Marcelo et une défense de l'OL sans Marcelo. Cela s'est encore vu jeudi contre Everton, le géant brésilien apportant son expérience et son calme lorsque cela s'est enflammé sur la pelouse de Goodison Park. Arrivé au dernier mercato, l'ancien joueur du Besiktas sait cependant que tout n'est pas parfait, loin de là, au sein de la défense lyonnaise, les dernières prestations en Ligue 1 l'ayant confirmé.

Mais s'il est un élément important de l'effectif de Bruno Genesio, Marcelo refuse de se substituer à son entraîneur au moment de faire des choix. Notamment quand on évoque la concurrence entre Mouctar Diakhaby et Jérémy Morel. « Il y a peu de différence, Mouctar est plus jeune, Jérémy a plus d’expérience. Mais indépendamment de qui joue, cela c’est Bruno qui le décide, ce qui est surtout important c’est que chacun soit prêt à faire de son mieux », prévient le défenseur brésilien, qui estime que titulaires et remplaçants doivent être motivés à bloc de la même manière.