OL : Deyonge, zéro match et un départ de Lyon ?

Dans : OL.

En juillet 2019, l’Olympique Lyonnais dépensait 200.000 euros pour recruter le prometteur latéral gauche Héritier Deyonge.

Recruté en provenance du PSV Eindhoven, le latéral belge de 19 ans n'a jamais joué avec les pros à Lyon. Il s’est contenté d’une saison avec la réserve de l’OL avant d’être prêté au FC Utrecht. De retour de prêt cet été, Deyonge aura-t-il sa chance chez les Gones ? La question mérite d’être posée dans la mesure où Peter Bosz est en fin connaisseur du football néerlandais, où Héritier Deyonge a fait ses grands débuts. Mais la concurrence sera rude à ce poste de latéral gauche avec Maxwel Cornet, Melvin Bard ou encore la nouvelle recrue Henrique Silva (ex-Vasco de Gama). A en croire les informations de Foot Mercato, on se dirige plutôt vers un départ pour Héritier Deyonge cet été.

Le média croit savoir que le défenseur de 19 ans figure dans le viseur de clubs de Série A ainsi que de Jupiler Pro League. La Fiorentina, le Club Bruges ou encore le Standard de Liège seraient intéressés par le profil de l’ancien défenseur du PSV Eindhoven. Pour l’heure, la volonté du joueur est encore inconnue. En effet, on ne sait pas si Héritier Deyonge sera tenté par la perspective de rentrer chez lui en Belgique, de découvrir un nouveau pays avec l’Italie ou tout simplement de rester à Lyon où la présence de Peter Bosz pourrait être décisive. Quoi qu’il en soit, l’OL respectera la décision de son joueur à un poste de latéral gauche où cela devrait bouger. Après avoir recruté Henrique Silva, les Gones ne s’opposeront pas au départ de Maxwel Cornet, courtisé en Allemagne mais surtout en Angleterre. Leeds United et Watford sont sur le coup, et ce transfert pourrait potentiellement rapporter entre 10 et 15 ME à l’OL. Une aubaine pour la vente d’un joueur loin d’être un titulaire indiscutable.