OL : Surprise, Cornet fait un carton au mercato

En fin de contrat avec l’OL en juin 2023, Maxwel Cornet a de grandes chances de quitter le club au mercato estival.

Six ans après sa signature à Lyon en provenance du FC Metz, l’international ivoirien pourrait logiquement être tenté de découvrir autre chose. Cela tombe bien, Maxwel Cornet fait partie des joueurs très courtisés au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, la Bundesliga s’était penchée sur le cas de Maxwel Cornet et Wolfsburg avait été tout proche de rafler la mise. Le transfert ne s’était finalement pas concrétisé. Cet été, c’est plutôt en direction de la Premier League que le polyvalent gaucher de l’OL pourrait aller. Il y a quelques jours, l’intérêt du Leeds United de Marcelo Bielsa a été dévoilé, avec une possible offre comprise entre 15 et 20 ME dans les semaines à venir.

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille devra convaincre rapidement ses dirigeants de passer à l’action s’il veut obtenir le renfort de Maxwel Cornet, car il n’est pas le seul à vouloir s’offrir les services de ce joueur athlétique, capable de répéter les efforts à haute intensité durant l'intégralité d'un match. En effet, Sky Sports affirme que Watford a également manifesté son intérêt auprès de l’Olympique Lyonnais pour le potentiel transfert de Maxwel Cornet. Recruté pour seulement 400.000 euros il y a sept ans en provenance de Metz, l’Ivoirien de 26 ans va permettre à l’OL de réaliser une énorme plus-value. Reste maintenant à voir à quelle hauteur Jean-Michel Aulas et Juninho ont fixé la barre. Il y a quelques jours, quand l’intérêt de Leeds pour Cornet a été dévoilé, le chiffre de 20 ME a filtré. Mais nul doute que si un club de Premier League vient avec 15 ME en cash, l’état-major de Lyon validera le départ de Maxwel Cornet. A condition bien sûr que le joueur trouve également un accord avec les clubs concernés.