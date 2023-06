Vente de l'OL, Aulas accusé d'avoir sabordé Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a été sans pitié avec Jean-Michel Aulas, le nouveau propriétaire d'OL Groupe virant sans ménagement celui qui avait amené l'Olympique Lyonnais à ce niveau. Un peu plus d'un mois après cette révolution, Jérôme Rothen fait payer l'addition.

A la sortie d’une saison décevante, l’OL a vécu un vrai séisme avec la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas. Voulant avoir les mains libres pour faire ce qu’il voulait, John Textor a payé l’indemnité prévue contractuellement et a expulsé le président lyonnais en l’espace de 24 heures. Le choc a été violent pour un club qui était devenu un grand d’Europe sous la direction de Jean-Michel Aulas. Mais le temps passe et certaines voix s’élèvent pour contester la manière dont l’homme d’affaires français de 74 ans a mis en vente l’Olympique Lyonnais, et a choisi celui qui a accepté de payer 800 millions d’euros pour s’approprier le septuple champion de France. Sur RMC, Jérôme Rothen s’est salement lâché, pointant du doigt l’ancien président de l’OL.

Aulas a vendu Lyon brutalement

❤ La famille OL 💙 pic.twitter.com/vypxl0g4zL — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2023

Dans son émission sur RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a ouvertement mis en cause Jean-Michel Aulas sur la manière dont tout cela se goupille pour l’Olympique Lyonnais. « Jean-Michel Aulas a fait de ce club une machine de guerre. Il a gagné des titres, il a fait son stade, Lyon est devenu une place forte. Mais on lui reprochait ces dernières années de prendre des mauvaises décisions, l'OL stagnait voire régressait sportivement. C’est la réalité, a lancé Jérôme Rothen avant de dire pourquoi il en voulait à l’ancien propriétaire du club rhodanien. Je pars du principe que Jean-Michel Aulas a mis le club en difficulté. Il ne veut pas répondre à mon accusation. J’ai l’impression qu’il était en train de régresser sportivement et qu’il a vendu au premier acheteur pour prendre un bon chèque. Pour moi, ce grand président du football français aurait dû faire attention à qui il vendait le club. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de points d’interrogation. » Désormais absent des réseaux sociaux, on ne sait pas si JMA répondra à cette attaque directe. En dehors du fait que ce n'est pas vraiment lui qui a mis le club en vente, mais les deux actionnaires principaux qui ont décidé de lui forcer la main en cédant leurs parts.