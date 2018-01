OL : Devinez qui a été élu joueur de l'année 2017 à Lyon...

Dans : OL, Ligue 1.

Elu joueur de l'année 2017 par les responsables d'Olweb et d'OL-TV, Nabil Fekir a évidemment apprécié cette distinction qui arrive après une première moitié de saison particulièrement réussi, même si l'international tricolore a eu un petit coup de moins bien dans les ultimes matches de l'année. Evoquant sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais cette année footballistique, Nabil Fekir reconnaît avoir vécu quelques très bons moments, lui qui est devenu le capitaine de l'OL.

« Le but du milieu de terrain face à Bordeaux ? C’est un superbe but. J’intercepte le ballon, j’avais vu que le gardien était avancé. J’ai tenté ma chance du pied droit et j’ai eu la réussite avec moi. Le match contre Monaco ? C’était un moment très important car on restait sur des résultats décevants. J’ai eu la chance de mettre ce coup-franc à la fin qui nous donne la victoire. Marquer contre Saint-Etienne ? C’est une grande fierté. C’était une soirée inoubliable. On connait l’engouement autour de ce derby. C’était un très beau moment. Il n’y a jamais eu un tel score à Geoffroy-Guichard. Je fais ma célébration sous le coup de la joie, sans penser aux conséquences que ça pouvait engendrer. C’est seulement ça que je regrette. L’hommage des Bad Gones contre Montpellier m’a fait rire. Ça me fait plaisir. Le triplé contre Alkmaar ? C’est toujours incroyable de marquer trois buts, surtout en Coupe d’Europe », constate Nabil Fekir, qui succède ainsi à Alexandre Lacazette au palmarès du prix du joueur de l’année, ce qui ne le rend pas peu fier.