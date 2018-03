OL : Deux légendes de retour à Lyon ? Un jour, peut-être…

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Longtemps ces derniers mois, il a été question d’un retour de Juninho à l’Olympique Lyonnais. Le poste de directeur sportif lui a été proposé par Jean-Michel Aulas, mais le Brésilien n’est visiblement pas pressé de revenir dans la capitale des Gaules. Ancien attaquant de l’OL, Sonny Anderson a été cuisiné à ce sujet par le site Olympique-et-Lyonnais.

Mais ne comptez pas sur le consultant de beIN SPORTS pour vendre la mèche. « Si Juninho peut revenir et donner un élan de plus à l’OL… Oui, on a tous envie qu’il revienne. Il y a aujourd’hui dans le club Caçapa et Coupet. Ça me ferait évidemment plaisir de le revoir à Lyon, mais je vous peux vous dire que je n’ai aucune information là-dessus » a expliqué Sonny Anderson avant d’évoquer son potentiel retour à l’OL.

Anderson de retour à l'OL ? « Tout est possible »

« Tout est possible, pas seulement à l’Olympique lyonnais. Revenir dans le foot, c’est ma priorité. Aujourd’hui je suis bien, je suis à beIN Sport depuis 6 ans, je vis de ma passion. Mais oui, que ce soit à l’OL ou ailleurs, ça me ferait plaisir de revenir dans les clubs où j’ai joué. C’est quelque chose qui me travaille » a-t-il expliqué. Visiblement, lui non plus ne semble pas dans l'urgence absolue concernant un retour à l’OL (ou ailleurs), la place devant être bonne sur la chaîne qatarie. Mais le retour de Sonny Anderson au club ferait sans doute l’unanimité chez les supporters…