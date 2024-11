OL ‍: Des centaines de millions d'euros, le tour de magie de John Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de lancer un plan de recapitalisation en octobre dernier pour permettre l'entrée en bourse de sa holding Eagle Football, John Textor a franchi une nouvelle étape pour l'horizon 2025.

John Textor est en train de faire un numéro d'équilibriste pour permettre à tous les clubs qu'il détient de ne pas s'enfoncer. Alors que le vertigineux chiffre de 500 millions d'euros de dettes est attribué à son groupement, l'homme d'affaires américain travaille actuellement à l'entrée en bourse de sa holding Eagle Football qui détient 90 % du club rhodanien. Dans un communiqué paru jeudi 21 novembre au soir, Eagle Football affirme avoir trouvé un premier partenaire qui lui permet de récupérer 40 millions d'euros. Avant la suite ?

John Textor a trouvé 40 millions d'euros

John Textor’s Eagle Football announces $40m in pre-IPO funding from Portuguese family office UCEA Capital Partners. I wonder who this line in the press release is directed at? pic.twitter.com/7eTPNpodkV — Matt Slater (@mjshrimper) November 21, 2024

Lors de sa dernière conférence de presse devant les journalistes venus parler de l'Olympique Lyonnais, John Textor avait brièvement expliqué que les choses allaient avancer pour permettre son entrée à la bourse de New York. Pour être coté à Wall Street, il lui faut toutefois rassembler une première somme d'argent via un tour de financement pré-IPO (introduction en bourse), à hauteur de 100 millions d'euros. Pour l'heure, UCEA Capital Partners, une société portugaise d'investissement, a d'ores et déjà offert 40 millions d'euros, indique Eagle Football Holding dans son dernier communiqué. « Eagle Football a atteint un point d'inflexion passionnant, et ce financement nous rapproche de nos ambitions d'introduction en bourse », se réjouit John Textor.

Devant la DNCG, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait justement évoqué ce premier versement. Pas de quoi rassurer le gendarme financier du football français qui avait tout de même notifié une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Toutefois, pour l'introduction en bourse d'Eagle Football au premier trimestre 2025, c'est une première étape nécessaire et capitale de franchie. En effet, le but de l'introduction en bourse est d'être mis sur le marché, mais aussi de lever des fonds qui pourraient être de plusieurs centaines de millions d'euros. De quoi réduire la dette globale de plus de 50 %.