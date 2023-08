OL ‍: Des Brésiliens arrivent, Textor s'amuse comme un fou

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Propriétés de John Textor, l'Olympique Lyonnais et Botafogo sont en passe de réaliser deux nouveaux transferts en vue de l’année prochaine.

L’hiver dernier, la ligne entre l’OL et Botafogo avait été ouverte avec Jeffinho. Passé du club brésilien au club rhodanien pour 10 millions d’euros, une somme record pour Botafogo, l’ailier de 23 ans a montré des choses encourageantes pour ses débuts à Lyon, avec deux buts et deux passes décisives en 11 matchs. Prétendant à une place dans le onze de départ des Gones cette saison sous les ordres de Laurent Blanc, Jeffinho pourrait bientôt voir des anciens coéquipiers débarquer au Groupama Stadium. En effet, d’après les informations du média brésilien UOL, deux joueurs de Botafogo vont rejoindre Lyon en début d’année prochaine, quand la saison sera terminée au Brésil. Il s’agit de Lucas Perri et Adryelson, qui devraient s’engager pour trois ans en janvier prochain.

André Hernan: Lyon: Textor 'contrata' Perri e Adryelson, do Botafogo, para fim do ano https://t.co/vaZtsnxlxc — UOL Esporte (@UOLEsporte) August 10, 2023

Le gardien et le défenseur central de 25 ans auraient validé ces transferts, et les deux clubs de John Textor seraient en train de finaliser les derniers détails de cette double opération pour des contrats de trois ans chacun. Alors est-ce que l’OL va faire une bonne affaire sportive ? Probablement, sachant que les deux Brésiliens font partie de la meilleure équipe du championnat cette saison. Si Perri disposait d’offres de l'Inter Milan, de la Fiorentina et de Galatasaray, Adryelson était quant à lui pisté par le Besiktas. Autant dire que l’OL ne va pas récupérer deux joueurs méconnus des suiveurs du football sud-américain. Quoi qu’il en soit, avec ce nouveau deal entre deux clubs détenus par la holding Eagle Football, John Textor prouve qu’il a l’ambition d’amener les meilleurs éléments brésiliens à Lyon et que les passerelles entre ses clubs sont toujours aussi solides.