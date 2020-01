OL : Aulas va encore mettre le feu au mercato

Dans : OL.

Confronté aux blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais est attendu au tournant durant ce mercato hivernal.

Néanmoins, le club rhodanien galère à trouver la perle rare dans le secteur offensif en ce mois de janvier. Les pistes Gameiro, Hwang ou David ont été creusées, tout comme celle menant à Toko-Ekambi. Mais pour diverses raisons, aucune n’est sur le point d’aboutir. Pas du genre à jeter son argent par les fenêtres, Jean-Michel Aulas pourrait donc attendre l’été prochain avant de renforcer son équipe. C’est ce qu’il a clairement laissé sous-entendre au micro de RMC, promettant des investissements importants lors du prochain mercato estival.

« On a eu aussi un certain nombre de déboires avec beaucoup de blessures qui nous ont pénalisés. On est partis pour revenir au premier plan, si possible avant le 30 juin, parce que c’est là que ça compte. Ceci étant, sur les trois années qui viennent, on verra la poursuite des efforts qui ont été fournis pour avoir la meilleure équipe possible. Nous avons effectivement prévu pendant les périodes normales de continuer à investir. Cette année, nous avons investi près de 100 millions et cédé beaucoup de joueurs de grande qualité. On va poursuivre. La période hivernale est particulière. On va essayer de faire un effort, mais c’est compliqué parce que ce n’est pas la période la plus favorable pour faire des acquisitions pertinentes » a promis le président de l'Olympique Lyonnais, visiblement bien plus enclin à prendre des risques au mercato d’été que lors du mois de janvier.