OL : Denayer, une mauvaise nouvelle pour Lyon ?

En fin de contrat dans un an, Jason Denayer pourrait quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival.

C’est le mercato de tous les dangers pour l’OL, qui a perdu son meilleur joueur Memphis Depay, qui a accordé un bon de sortie à Houssem Aouar, et qui pourrait également perdre l’un de ses tauliers en défense. A vrai dire, ce n’était pas du tout prévu, mais Jason Denayer n’est plus certain de porter la tunique de Lyon la saison prochaine. Dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais en début de semaine, Jean-Michel Aulas avait déjà laissé filtrer des indices peu rassurants. « On discute avec Jason. On était tout proche d'un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu...Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro » a lancé le président de l’OL, dont les craintes sont confirmées ce mercredi par la presse belge.

A en croire les informations de la RTBF, il est véridique que Jason Denayer réfléchit à quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Courtisé par Naples il y a un an, le défenseur des Diables Rouges n’exclut pas un départ, déçu de ne pas avoir accroché la Ligue des Champions avec les Gones. Le n°5 de l’OL pourrait profiter de l’Euro, qu’il a de grandes chances de disputer dans la peau d’un titulaire avec la Belgique, pour se mettre en évidence et attirer le regard de grosses écuries européennes. En conférence de presse, Juninho avait expliqué en fin de saison que la prolongation de Jason Denayer était en bonne voie mais de toute évidence, les mauvais résultats sportifs de l’OL ont inversé la tendance. Le directeur sportif brésilien est désormais confronté à la menace du départ de son meilleur défenseur, ce qui représenterait un énorme coup dur pour Lyon.