OL : Dembélé devient un atout pour attirer Giroud au mercato

Dans : OL.

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais cette saison, Moussa Dembélé plaît beaucoup sur le marché anglais. Après Manchester United, un autre cador s’est déplacé pour l’observer.

La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a peut-être changé la donne. Avec un tel défi à relever en février, on voit mal l’Olympique Lyonnais se séparer d’un joueur majeur en plein milieu de la saison. Peu importe la cote de Memphis Depay ou de Moussa Dembélé sur le marché des transferts, il sera difficile voire impossible de faire craquer le président Jean-Michel Aulas. Cela n’empêchera pourtant pas certains cadors de tenter leur chance pour l’ancien joueur du Celtic.

On le sait, l’international Espoirs tricolore est régulièrement supervisé par Manchester United. Et selon le Daily Mail, Chelsea, débarrassé de son interdiction de recrutement, vient concurrencer les Red Devils sur ce dossier. En effet, les Blues auraient envoyé des superviseurs au Groupama Stadium mardi afin d’observer les performances de Dembélé et de Timo Werner, l’attaquant du RB Leipzig auteur de son 20e but en 22 matchs toutes compétitions confondues.

Un échange Dembélé-Giroud ?

Rien d’étonnant dans la mesure où le manager Frank Lampard a récemment affirmé qu’il attendait du renfort dans le secteur offensif. De plus, le Français Olivier Giroud ne sera pas retenu, lui que l’on annonce dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Autant dire que l’idée d’un échange ne tardera pas à circuler. Reste à savoir si l’ex-Montpelliérain acceptera de revenir en Ligue 1 alors que l’Inter Milan et l’Atlético Madrid suivraient sa situation.