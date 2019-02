OL : Dembélé a snobé l'OM pour l'OL au mercato, il s'explique

Dans : OL, OM, Ligue 1, Mercato.

De nouveau titulaire à l’Olympique Lyonnais lors des derniers matchs, Moussa Dembélé s’acclimate doucement mais surement à son équipe.

Auteur de 6 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international espoirs français est en train de justifier l’investissement réalisé par l’OL lors du mercato. Un mercato au cours duquel l’Olympique de Marseille s’est également intéressé au buteur de 22 ans. Mais interrogé par Téléfoot, ce dernier a expliqué pourquoi il avait refusé le club phocéen au profit de l’OL. Une explication qui fera assurément tiquer Jacques-Henri Eyraud…

« L'OL est un club avec une grande histoire, un projet qui m'intéressait. Marseille, c’est compliqué. Le club n’est pas trop stable. Je n’ai pas envie de parler de l’OM. Je suis Lyonnais ! » a lâché l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui sera forcément très attendu ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une occasion en or de prouver que l’OL ne s’est pas trompé en misant plus de 20 ME sur lui lors du dernier mercato estival. Au nez et à la barbe de Marseille, donc…