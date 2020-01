OL : Dembélé à Chelsea, Lampard n’y comprend rien

Dans : OL.

Annoncé dans le viseur de Chelsea depuis plusieurs semaines, Moussa Dembélé est pourtant loin des Blues. En effet, le manager londonien Frank Lampard a totalement refroidi la piste.

Les rumeurs sont si persistantes que l’Olympique Lyonnais s’est senti obligé de réagir publiquement. La semaine dernière, le club rhodanien a en effet publié un communiqué pour annoncer sa volonté de conserver Moussa Dembélé. Le message était adressé aux médias français et britanniques, mais aussi aux pensionnaires de Premier League intéressés. En plus de Manchester United et de Tottenham, Chelsea est souvent associé à l’attaquant français. On a même parlé d’une offre à 40 M€. Pourtant, le manager des Blues Frank Lampard n’a pas l’air emballé.

Dembélé, Lampard est surpris

« C’est un joueur que je connais et un joueur que le club connaît, mais je suis surpris de voir son nom apparaître aussi souvent du côté de Chelsea, pour être totalement honnête, a réagi l’ancien milieu de terrain. Et je pourrais dire la même chose de plusieurs joueurs qui ont été liés à nous cette semaine. Je ne veux pas m’en prendre à qui que ce soit, mais Moussa Dembélé n’est pas un de ceux dont on parle ouvertement au club. »

De manière générale, Lampard a ensuite démenti toute signature dans les prochains jours. « Non, pas pour l'instant. Mais qu'est-ce qui est "proche" ? C'est le mercato hivernal, on regardera si nécessaire. Il n'y a rien d'imminent, on ne va enregistrer aucune arrivée importante aujourd'hui ni demain », a prévenu Lampard, dont la réaction n’est pas celle d’un coach particulièrement intéressé par Dembélé…