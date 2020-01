OL : Une attaque violente de Chelsea, le dossier Dembélé relancé ?

Dans : OL.

Chelsea compte tester l'Olympique Lyonnais sur sa volonté de conserver Moussa Dembélé, qui a déjà fait l'objet d'une offre de 40 ME rejetée.

Ancien joueur légendaire de Chelsea, et peut-être l’un des plus emblématiques de l’histoire de ce club, Frank Lampard jouit déjà d’une réputation flatteuse après ses premiers mois de manager. Le coach anglais a réussi à remettre les Blues dans le bon sens, et le tout avec une équipe rajeunie et sans recruter. Alors, maintenant que Chelsea a les mains libres au mercato, Lampard peut afficher ses ambitions. Et la plus évidente est assez simple en ce mois de janvier, avec la volonté de recruter un avant-centre, et cela veut dire en particulier Moussa Dembélé. Cela tombe mal, car l’Olympique Lyonnais ne cesse de répéter que son attaquant ne bougera pas cet hiver, et que son transfert n’est donc pas d’actualité.

Et pourtant, dans le même temps, Lampard pousse ses dirigeants à faire une offre que Lyon ne pourra pas refuser. C’est ce qu’affirme Duncan Castles dans le dernier Transfert Window Podcast. Pour l’insider, Chelsea compte désormais piocher dans le budget prévu pour les transferts de cet été, afin de faire une offre capable de faire craquer l’OL, et également Moussa Dembélé, dont certains de ses agents poussent pour un transfert colossal dès le mois de janvier. Il reste à savoir jusqu’où Chelsea est capable de monter, et si cela sera suffisant pour faire changer Jean-Michel Aulas d’avis. En tout cas, Duncan Castles l’annonce, la première offre à hauteur de 40 ME ne représente clairement pas toute la capacité financière de Chelsea pour cet hiver.