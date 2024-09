OL ‍: David Friio bientôt viré, Textor ne digère pas le mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Arrivé en décembre 2023 en tant que directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, David Friio devrait bientôt faire ses valises suite à un mercato estival plutôt mitigé du côté de la capitale des Gaules.

Il y a encore quelques mois, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes à l’OL. Lyon venait d’accomplir une remontada historique en L1 jusqu’à une folle qualification pour la Coupe d’Europe via une sixième place, après avoir joué le maintien pendant toute la première partie de saison. Mais depuis, et malgré une victoire renversante contre Strasbourg le week-end dernier (4-3) pour lancer l’exercice 2024-2025 après un départ raté, de l’eau a coulé entre Rhône et Saône. Et la gestion du mercato estival va sûrement être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase, notamment pour David Friio, qui n’a plus vraiment les faveurs de John Textor.

Un mercato estival mitigé à Lyon

Entre un recrutement mitigé, avec notamment l’achat si critiqué de Moussa Niakhaté pour plus de 30 ME, et le manque de ventes pour satisfaire la DNCG, le directeur sportif lyonnais n’a pas vraiment rempli ses objectifs. Mais surtout, il a été au cœur de l’un des imbroglios de la fin du mercato, avec le faux départ d’Ernest Nuamah, ce dernier ayant été forcé à rejoindre la Premier League contre son gré avant de faire machine arrière en pleine visite médicale. Une erreur de trop qui va coûter cher à Friio, puisque ce dernier devrait prendre la porte au cours des prochaines semaines, selon Romain Molina.

« David Friio passe ses dernières semaines à l’OL »

« Le faux-départ de Nuamah, c’est le symbole de tout ce qui ne va pas dans la politique sportive de l’OL. Les joueurs partent, ils arrivent, comme Mangala ou Adryelson… Dans la direction sportive, David Friio passe d’ailleurs ses dernières semaines à l’OL. Il serait très étonnant de le voir encore à Lyon cet hiver. Il est plus que sur la sellette. Et ça répond à une certaine logique vu la cacophonie du dernier mercato. Même s’il n’est pas le seul responsable, sachant que son président joue à Football Manager… », explique le journaliste sur Youtube. Passé par l’OM, l’ASSE ou Manchester United, David Friio va donc libérer sa place de directeur sportif à Lyon, où le retour de Juninho est espéré par les supporters même si cela semble impossible.