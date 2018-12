OL : Comment Messi et Cristiano Ronaldo se trouvent mêlés à la compo

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En quelques phrases seulement, Bruno Genesio a mis fin à l’interrogation au sujet de Nabil Fékir.

Moins tranchant balle au pied, moins décisif, le capitaine lyonnais était annoncé comme un possible remplaçant pour la rencontre pourtant capitale de ce mercredi face à Donetsk. L’entraineur lyonnais pouvait-il se passer de son international français en raison de sa forme chancelante pour un match aussi important ? La réponse est clairement non pour le technicien, qui a pris deux exemples criants pour défendre sa cause.

« Si Messi est moins bien, Valverde va le mettre sur le banc ? Si Cristiano Ronaldo est moins bien, Allegri va le mettre sur le banc ? », a balancé un Bruno Genesio qui n’a pas eu de mal à se faire comprendre à propos de la présence de Nabil Fékir dans le onze de départ ce mercredi à Kiev. Le capitaine lyonnais est la star de l’équipe, et il lui sera demandé de hausser son niveau de jeu pour pousser sa formation vers les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Sans quoi la déception pourrait être immense à l’OL, qui a eu à plusieurs occasions la possibilité de valider son billet pour le prochain tour.