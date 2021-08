OL : Clément Grenier, l'incroyable retour annoncé à Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais se veut prudent dans ses dépenses lors de ce mercato 2021 et la signature de Clément Grenier, désormais libre de tout contrat, serait bien engagée. Un retour à l'OL pour le milieu de terrain.

Quatre ans après un premier départ de l’Olympique Lyonnais, qui l’avait prêté à l’AS Rome, Clément Grenier est peut-être à la veille de revenir dans son club formateur. Agé de 30 ans, le milieu de terrain n’a pas été prolongé par le Stade Rennais de Bruno Genesio, et il se retrouve sans club à cet instant du marché des transferts. Il y a quelques mois, une première rumeur avait circulé sur l’intérêt de Juninho pour celui qui pourrait aisément remplacer Thiago Mendes, du moins si ce dernier quitte l’OL, ce qui n’est pas acquis. Juninho aurait même déjà parlé avec Clément Grenier en mai dernier, et le milieu offensif aurait fait savoir au directeur sportif de Lyon qu’il était prêt à revenir « peu importe le salaire ». Une précision qui colle bien avec les exigences économiques de Jean-Michel Aulas.

Et ce mercredi, l’hypothèse du retour de Clément Grenier prend du volume, puisque L’Equipe confirme que le joueur passé par Guingamp et Rennes, est actuellement dans l’attente d’un accord avec l’Olympique Lyonnais où il pourrait intégrer l’effectif de Peter Bosz. « Clément Grenier est en contact avec l’OL qui lui aurait demandé de patienter », précise Hugo Guillemet, ce délai étant nécessaire pour finaliser le départ de Thiago Mendes. Vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des champions avec l’Olympique Lyonnais en 2012, et international tricolore à cinq reprises, Clément Grenier avait été poussé vers la sortie en 2017-2018 par Bruno Genesio, et il s’était alors engagé à Guingamp lors du mercato d’hiver 2018. Six mois plus tard, il rejoignait le Stade Rennais, avec qui il a gagné la Coupe de France en 2019. C’est donc un joueur expérimenté et qui connaît bien la maison lyonnaise qui s'apprête peut-être à revenir à l'OL. Et en plus gratuitement !