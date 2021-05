OL : Juninho et Grenier négocient, l'accord sera facile

Dans : OL.

Clément Grenier a annoncé ce dimanche sur son compte Instagram son départ du Stade Rennais à l’issue de la saison.

Le milieu offensif de Rennes va disputer ce dimanche soir son ultime match sous les couleurs bretonnes, face à Nîmes. « C’est avec beaucoup d’émotion que je me prépare pour ma dernière avec le Stade Rennais. Tout donner ! Gagner pour ne rien regretter » a posté l’international français de 30 ans, dont l’avenir est incertain. Une chose est sûre, il sera libre et ne coûtera donc pas un euro à son futur club. Une situation qui a alerté des clubs allemands et espagnols, mais qui ne laisse pas non plus insensible… en France. Et selon le compte Twitter insider de Tiago Jacekniak, un improbable retour à l’Olympique Lyonnais est à l’étude. Directeur sportif du club, Juninho serait à l’origine de cette idée qui ne manquera pas de surprendre.

Un retour avec un petit salaire ?

« Je vous l’avais annoncé il y a quelque temps déjà (le départ de Rennes de Clément Grenier). Je vais rajouter une info à celle-là. Juninho a contacté Clément pour lui parler d’un projet à la Steed Malbranque en 2012. Réponse : peu importe le salaire, je serai là. Pas de propo écrite encore. Il faut s’attendre à perdre du monde au milieu cet été » a expliqué l’insider sur son compte Twitter. Au milieu de terrain, Thiago Mendes pourrait notamment faire ses valises après deux saisons à Lyon. Le milieu brésilien, en grande difficulté lors de sa première saison à l’OL, était bien mieux sous les ordres de Rudi Garcia. Mais son statut d’extra-communautaire pourrait lui être fatal et pousser Juninho à le sacrifier. Difficile par la suite de savoir si des joueurs tels que Paqueta, Caqueret ou encore Bruno Guimaraes seront sur le marché tandis que le départ d’Houssem Aouar ne fait quasiment aucun doute.