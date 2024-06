OL ‍: Cherki zappé, la France n’a pas de temps à perdre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après une saison difficile à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki ne figure pas dans la pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques 2024. Un coup dur pour le milieu offensif, d’autant que le sélectionneur de l’équipe de France U23 ne s’est pas éternisé au moment d’expliquer sa décision.

Comme on pouvait s’y attendre, Thierry Henry se retrouve confronté à un sacré casse-tête. Les Jeux Olympiques n’étant pas inscrits dans le calendrier de la FIFA, les clubs n’ont pas l’obligation de libérer leurs joueurs pour cette compétition. A l’image du Real Madrid pour Kylian Mbappé et ses autres Français, beaucoup de formations ont donc recalé le sélectionneur de l’équipe de France U23.

L'OL a pourtant ouvert la porte

« Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège », a plaisanté l’ancien attaquant, qui peut néanmoins compter sur l’accord de nombreux clubs. En France par exemple, l’Olympique Lyonnais a joué le jeu en acceptant de libérer son buteur Alexandre Lacazette, la surprise de la pré-liste de 25 joueurs. « Je le suis, a expliqué Thierry Henry. C'est un joueur de qualité, un joueur de niveau A. Je ne dis pas qu'il aurait dû aller en A attention, je parle du niveau. Ce sont des joueurs et des postes qu'on a ciblés avec le staff. C'est un meneur d'hommes, on sait ce qu'il sait faire sur le terrain. »

Alors que le club rhodanien ne retient pas ses éléments, le sélectionneur tricolore n’en a pas profité pour convoquer Rayan Cherki. Le milieu offensif, longtemps encensé par le technicien, a fini par perdre ses faveurs. Un coup dur pour le Gone, d’autant que Thierry Henry n’a pas souhaité s’éterniser pour expliquer son absence. « Le milieu est fourni. Tout simplement », a lâché le sélectionneur, qui a néanmoins rappelé que la liste n’était pas définitive et que le chemin des JO reste « ouvert pour tout le monde ».