OL ‍: Cherki vendu en Serie A, coup de tonnerre en Italie ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche du Borussia Dortmund, Rayan Cherki n'a toujours pas signé avec le club allemand. Et ce samedi, un club italien pense avoir ses chances avec le joueur de l'Olympique Lyonnais.

Actuellement avec l'équipe de France olympique qui a superbement commencé ses JO avec une victoire probante face aux Etats-Unis (3-0), Rayan Cherki sait que son avenir se joue actuellement. Tandis que son départ au Borussia Dortmund traîne en longueur, le club allemand voulant régler d'autres dossiers avant de s'engager avec le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Tuttomercatoweb affirme ce samedi que la Lazio a été contactée par les représentants de Cherki, lesquels souhaitent s'ouvrir d'autres portes si la discussion avec Dortmund finissait par échouer. Et du côté du club romain, on est très intéressé par le joueur de 20 ans, et cela pourrait se concrétiser par une prochaine offre transmise au club de John Textor. On sait que l'Olympique Lyonnais a besoin de remplir ses caisses, et du côté italien on pense pouvoir négocier le prix de Rayan Cherki à la baisse.

La Lazio suit de près le dossier Rayan Cherki

Si le Borussia Dortmund était disposé à mettre 20 millions d'euros dans l'opération, ce ne sera pas le cas de la Lazio qui pense pouvoir profiter de ce flou autour de l'intérêt des finalistes de la Ligue des champions. « Lyon demande 20 millions d’euros pour le vendre mais compte tenu de la fin de son contrat dans un an, la Lazio sait qu'elle peut l'acheter pour une somme inférieure et peut lancer une attaque dans les prochains jours », explique notre confrère Lorenzo Beccarisi. Une information qui pourrait finalement rendre service à l'Olympique Lyonnais, puisque Dortmund ne semblait pas réellement avoir des concurrents dans le dossier Rayan Cherki. En s'invitant à la fête, le club romain, qualifié pour l'Europa League, peut pousser les dirigeants allemands à vite finaliser l'opération avec John Textor afin de ne pas voir le milieu offensif français lui filer sous le nez.