OL ‍: Cherki vendu 20ME, le clash Mbappé-PSG régale ‍!

Par Guillaume Conte

Luis Enrique veut Rayan Cherki, mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas envie de négocier avec le clan Mbappé qui gère ses intérêts. Chelsea cherche à en profiter.

Poussé dehors par l’Olympique Lyonnais, qui compte bien le vendre après lui avoir proposé une prolongation de contrat avec un salaire revu à la baisse, Rayan Cherki doit désormais se trouver une destination. Le meneur de jeu a le temps, lui qui est concentré sur les Jeux Olympiques. Surtout que, malgré la volonté de Luis Enrique de le faire venir au PSG, ce dossier sera loin d’être aisé. Non pas que l’OL soit gourmand pour un joueur qui pourrait partir pour 15 millions d’euros au minimum. Mais Nasser Al-Khelaïfi n’est vraiment pas aussi fan du joueur, et surtout de son entourage, que son entraineur. Il faut dire que c’est le clan Mbappé qui a pris Cherki sous son aile, et qu’après le départ de Kylian et celui d’Ethan, devoir négocier à nouveau avec l’entourage des frères Mbappé ne ravit clairement pas le dirigeant qatari. Surtout qu’un encombrant désaccord sur les salaires non versés au meilleur buteur de l’histoire pèse quand même dans ce dossier.

Une offre de Chelsea pour accélérer

Doué a salement tué Cherki à l'entrainement mdr pic.twitter.com/bLs6xJHptl — 𝙆𝘾 𝘼𝙡𝙥𝙝𝙖 🪄 (@Alphaapsg) June 23, 2024

Voir Cherki signer au PSG marquerait ainsi un gros signe d’apaisement de la part du dirigeant qatari, et ce n’est pas forcément gagné. Selon la presse anglaise, Chelsea, intéressé de longue date par les services de Rayan Cherki, pourrait en profiter pour rafler la mise rapidement. Pour cela, une offre à 20 millions d’euros, un peu au-dessus du prix demandé, permettrait d’atteindre cet objectif sans perdre de temps, et histoire de damner le pion au club de la capitale française.

Par rapport aux habitudes financières de Chelsea en ce qui concerne les achats, ce serait un investissement très mesuré, et cela permettrait à l’OL de faire rentrer rapidement de l’argent. En plus d’éviter d’avoir à retrouver son ancien club sur les terrains de Ligue 1 la saison prochaine. Mais pour Cherki, aller dans l’effectif surchargé des Blues ne serait peut-être pas l’affaire du siècle, alors que le vestiaire regorge déjà de futurs talents annoncés qui n’ont pas réussi à se faire leur place. Néanmoins, si le PSG continue d’y aller à reculons, il risque de se faire piquer sa place au chaud dans ce dossier.