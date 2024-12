OL ‍: Cherki scelle son avenir en trois mots

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OL lors de cette première partie de saison, Rayan Cherki n’a pas fait de mystère quant à son avenir sur ses réseaux sociaux. L’international espoirs français se projette à Lyon et nulle part ailleurs.

Depuis que la DNCG a officiellement prononcé une interdiction de recrutement et une rétrogradation à titre conservatoire à l’égard de l’Olympique Lyonnais, les rumeurs vont bon train quant aux potentiels vente du club rhodanien lors du mercato hivernal. Les Gones ont besoin de cash d’ici au 30 juin pour éviter une catastrophe, mais John Textor n’a pas pour autant l’intention de liquider ses meilleurs joueurs dès le mois de janvier. Les noms de Malick Fofana et de Rayan Cherki ont beaucoup été cités dans la rubrique mercato comme de potentiels partants.

L’international belge a déjà fait savoir à ses dirigeants et à son entourage qu’il voulait finir la saison dans la capitale des Gaules et à priori, le constat est le même du côté de Rayan Cherki. Comme souligné par la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, l’international espoirs français n’a pas fait de mystère quant à son avenir après la victoire de l’OL en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye en donnant rendez-vous aux supporters lyonnais en 2025.

« A l’année prochaine », Cherki sera là en 2025

« Victoire pour la dernière de l’année. Merci pour l’accueil et bonnes fêtes à toutes et à tous. A l’année prochaine » a publié sur ses réseaux officiels le milieu offensif de 21 ans. Un message qui ne laisse pas de place aux doutes selon les supporters lyonnais, convaincus que Rayan Cherki n’aurait pas publié un tel message s’il n’avait pas l’assurance de rester à l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato du mois de janvier. En dépit d’intérêts de gros clubs tels que Liverpool, l’Atalanta Bergame ou encore le Paris Saint-Germain, le joueur sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026 a bien l’intention d’aller au bout de la saison démarrée. Joueur cadre de Pierre Sage, le meneur de jeu franco-algérien n’entend pas quitter le navire en cours de saison. Une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais, lesquels pourront donc profiter du duo Cherki-Fofana encore six mois… au minimum.