OL ‍: Cherki privé de PSG, Al-Khelaifi furieux contre Textor

Mis dans le loft lyonnais à son retour des Jeux Olympiques de Paris, Rayan Cherki sait que l'Olympique Lyonnais désire le vendre. Mais entre l'OL et le PSG, la situation est trop tendue pour que cela se fasse.

Médaillé d'argent ou pas, Rayan Cherki a rapidement compris que cela ne lui donnait aucun privilège concernant son statut à l'Olympique Lyonnais. Pour preuve, lundi, alors qu'il revenait d'une courte semaine de repos suite aux JO, le milieu offensif de 21 ans a été informé par ses dirigeants qu'il ne rejoignait pas le groupe de Pierre Sage, et intégrait directement le loft mis en place par l'OL pour ceux que le club de John Textor souhaite vendre avant la fin du mercato. Un rude coup pour Rayan Cherki, qui sait que son avenir s'inscrit loin de Lyon, son contrat étant entré dans sa dernière année. Il reste à savoir où évoluera le vice-champion olympique, et la piste du Paris Saint-Germain est de plus en plus improbable. Loïc Tanzi a expliqué pourquoi.

S'exprimant sur la chaîne L'Equipe, notre confrère explique que si l'idée d'un transfert de Rayan Cherki avait été validée il y a quelques mois, depuis tout a changé et la relation entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor s'est tellement dégradée que l'opération semble déjà à oublier. « Oui il y a une réelle chance de le voir arriver au Paris Saint-Germain, mais ce sera très compliqué. Rappelons qu’à la base, il y a un accord au début du mois de juin entre l’OL et le PSG pour un transfert autour de 15 millions d’euros et Rayan Cherki avait dit oui. Et finalement il a été détourné vers Dortmund en espérant que Dortmund fasse une offre à Lyon, mais cette offre n’est jamais arrivée et cela n’a pas plu du tout au PSG. Depuis, les relations entre Textor et Al-Khelaifi se sont détériorées à un point qu’ils ne se parlent plus, ils se haïssent. L’ambition de l’OL, c'est de vendre Cherki, mais pas au PSG », précise Loïc Tanzi, qui ne voit donc pas le joueur lyonnais rejoindre Paris.