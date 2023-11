OL ‍: Cherki agressé par cette star des Bleus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end écoulé en Ligue 1 a notamment vu la première victoire de la saison de l'OL. Cependant, l'attitude de certains pose encore problème.

L'OL a enfin débloqué son compteur de victoires en Ligue 1 cette saison. A Rennes ce dimanche, les hommes de Fabio Grosso ont été aidés par des Bretons vite réduits à 10. Ce premier succès des Gones permet de prendre un peu de confiance dans lutte pour le maintien même si certains joueurs vont devoir passer la seconde avant de pouvoir vraiment convaincre. Au moment de faire le bilan de cette nouvelle journée de Ligue 1 bien tristounette en termes de buts et de spectacle, Christophe Dugarry s'en est pris à un joueur : Rayan Cherki.

Cherki, Dugarry n'en peut plus

Sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 n'a en effet pas manqué de tacler l'attitude du jeune international Espoirs français alors que l'OL évoluait pourtant à 11 contre 10. « Rennes-Lyon... Non mais c'était horrible. Rennes était à 10 mais c'était quand même horrible. Mais alors Lyon... L'ami Cherki, non mais c'était une honte absolue son match. Je n'ai jamais vu un garçon marcher autant. Pas un sprint, pas un changement de vitesse, rien ! C'était une purge ! Il ne se passe rien », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui pense que la Ligue 1 touche le fond ces derniers temps avec des joueurs ayant ce type de comportements. Avant de revenir à Lyon, Rayan Cherki va pouvoir un peu se changer les idées sous les ordres de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoirs. L'ancien entraîneur de Monaco compte beaucoup sur le Gone et veut continuer à lui faire confiance. Du côté de Fabio Grosso en revanche, on est plus dubitatif sur ce que peut apporter Rayan Cherki, qui clive toujours autant les fans et observateurs.