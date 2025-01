OL ‍: Cherki à Londres, cinq jours pour tout boucler

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Joueur le plus convoité de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki sait que la donne va changer du côté de l'OL après le départ de Pierre Sage. Au point de partir d'ici au 3 février prochain ?

A moins d'une semaine de la fin du mercato d'hiver, John Textor a décidé de totalement redistribuer les cartes du côté de Lyon, le propriétaire américain imposant Paulo Fonseca sur le banc de l'OL à la place de Pierre Sage. On s'en doute, le technicien portugais a déjà eu l'occasion de parler de son effectif avec JT, même si le patron d'Eagle Football Group n'a aucun ordre à recevoir de personne quel que soit le sujet. Parmi les dossiers chauds du moment, il y a évidemment le cas Rayan Cherki.

Cherki très proche de la Premier League

Ce dernier s'est fait tordre le bras l'été dernier pour prolonger à l'Olympique Lyonnais, l'idée de John Textor étant de vendre au prix fort son jeune milieu offensif. Même s'il a un petit coup de moins bien, Cherki a été brillant depuis le début de saison, et l'Europe du football a un regard attentif sur sa situation. Notamment en Premier League, où on a récemment évoqué sa possible signature à Newcastle. Mais ce mercredi, TeamTalk révèle que c'est dorénavant à Tottenham que la venue de Rayan Cherki est envisagé avant le 3 février prochain. Alors que les Spurs connaissent un terrible passage à vide en Championnat, Daniel Levy souhaite donner les moyens à son entraîneur pour éviter le fiasco.

Merci pour cette belle aventure commune coach! Le meilleur pour la suite! À très vite 🤝🦁 pic.twitter.com/UP3MfCHodm — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 28, 2025

Actuel quinzième de Premier League, Tottenham souhaite profiter du mercato d'hiver pour apporter à Ange Postecoglou les renforts que l'entraîneur désire, et parmi ceux-ci, il y a Rayan Cherki. Le club de Londres sait que John Textor ne refusera pas une belle offre pour le milieu offensif de 21 ans et les Spurs veulent trouver un accord dans les prochains jours, précise Subhankar Mondal, journaliste du très sérieux média spécialisé anglais. Cependant, Tottenham craint que Newcastle s'invite au tout dernier à la table des négociations, même si les Magpies ne paraissent plus autant motivés dans le dossier Cherki.