OL ‍: Cherki à Chelsea, le secret est levé

Tandis que Lukeba et Barcola ont quitté l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, Cherki est lui resté dans son club formateur. Le joueur avait des contacts en Premier League, mais pas ceux que l'on pensait.

Les supporters lyonnais ont eu des occasions de se mettre en colère durant le récent marché des transferts, notamment parce que Castello Lukeba a signé à Leipzig, et encore plus lorsque Barley Barcola a rejoint le PSG. Cependant, du côté du Groupama Stadium, on applaudit Rayan Cherki, lequel a résisté aux tentations anglaises alors que John Textor a également reçu des offres pour l’international Espoirs de 20 ans. A deux ans de la fin de son contrat avec l’OL, Cherki a déjà tapé dans l’œil de pas mal de grosses équipes, mais finalement, il est resté à Lyon pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc et des fans de l’Olympique Lyonnais. Parmi les équipes citées comme étant « très intéressées » par le natif de la capitale des Gaules, le nom de Chelsea est souvent revenu. Todd Boehly ayant des moyens illimités, John Textor pouvait craquer, sauf que tout cela n’a jamais existé.

Chelsea were never really in advanced or concrete talks to sign Rayan Cherki this summer. Club tracking him as top talent but it was never close. 🔵🇫🇷



There were two English clubs keen on signing Cherki… but OL said no. pic.twitter.com/Z5PHCnSxGI