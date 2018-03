OL : Cet ancien Gone octroie un joker à l'équipe de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Passé par l'OL entre 2009 et 2014, Bafétimbi Gomis continue de suivre avec attention l'actualité de son ancien club. Et il n'a donc pas hésité à donner son avis sur la crise lyonnaise.

Transféré l'été dernier à Galatasaray après une bonne saison à l'OM, Gomis brille en Turquie. Auteur d'un quadruplé face à Karabükspor le week-end dernier (7-0), il est l'actuel meilleur buteur français de la saison avec 27 réalisations, soit six de plus que Nabil Fekir. L'attaquant rhodanien justement manque terriblement à l'OL... Encore à l'infirmerie pour quelques jours à cause d'une blessure au genou, Fekir assiste à la déconfiture de son équipe, qui n'a plus gagné en championnat depuis son succès face au PSG le 21 janvier dernier (2-1). Une très mauvaise série qui n'inquiète pourtant pas Gomis.

« C'est une équipe qui a été reconstruite après les départs de joueurs importants comme Lacazette, qui avait marqué beaucoup de buts, et Tolisso, qui était le maître à jouer de cette équipe. Ils ont recruté de très bons joueurs à l'étranger, mais je pense que la Ligue 1 possède ses particularités donc il faut un temps d'adaptation. Il faut leur laisser du temps et ne pas les enterrer trop vite », a estimé, sur beIN Sports, l'ancien Gone, qui laisse donc le bénéfice du doute à la troupe de Bruno Genesio, malgré le fait que l'OL n'a déjà plus le droit à l'erreur s'il veut finir sur le podium de la Ligue 1, vu que Monaco se situe neuf points devant...