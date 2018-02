OL : Ce montant qui devient très intéressant pour Memphis Depay

Dans : OL, Mercato.

Arrivé en janvier 2016 au prix d’un bel effort de la part de l’Olympique Lyonnais, qui avait mis 16 ME sur la table (avec 9 ME de bonus potentiels), Memphis Depay n’est toujours pas devenu le joueur incontournable qu’espérait le club rhodanien. Capable de marquer des buts d’exception, le Néerlandais ne convainc pas son entraineur en raison de défauts bien connus, comme son manque de travail défensif ou son jeu à tendance individuelle. Néanmoins, ses qualités sont indéniables et ont même attiré l’attention du Milan AC dernièrement, a annoncé la Gazzetta dello Sport.

Et ce vendredi, la presse italienne va plus loin en dévoilant l’effort que pourrait faire le club lombard pour récupérer l’ailier lyonnais. En effet, le Milan AC, qui n’est pourtant pas au mieux financièrement, pourrait monter jusqu’à 25 ME afin de faire craquer Lyon, qui réaliserait ainsi une belle vente et ne perdrait pas au change. En attendant que cet intérêt se concrétise éventuellement, Jean-Michel Aulas mettra certainement les choses au clair, en rappelant que l’ancien du PSV Eindhoven, qui avait rejoint Manchester United pour 30 ME en 2015, fait partie intégrante du projet ambitieux de l’OL pour les années à venir.