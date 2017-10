OL : Ce joueur que Lyon a mis trois mois à recruter

Dans : OL, Mercato, ASC.

L’Olympique Lyonnais a connu un marché des transferts très actif cet été. Un mercato coupé en deux avec une accélération intense dès le lancement des hostilités, avant un sprint final plus échevelé que prévu et l’arrivée de quelques éléments dans la dernière ligne droite. Tanguy Ndombele en fait partie et Jean-Michel Aulas ne doit pas regretter d’avoir fait l’effort pour recruter l’ancien amiénois. En effet, comme ce dernier l’a révélé dans les colonnes du Progrès ce jeudi, le club rhodanien était sur ses traces depuis la fin du mois de mai, mais c’est uniquement au mois d’août que tout a pu se finaliser. Son épatant début de saison avec le club picard a probablement fini de convaincre l’OL sur ce dossier.

« C’était difficile, un peu long. Les discussions avaient commencé longtemps avant, en toute fin de saison dernière, mais il y a eu du temps de passé jusqu’à ce que l’offre de l’OL arrive. Quand on m’a dit que Lyon me voulait, j’ai tout de suite été intéressé. Dans ma tête, c’était Lyon et rien d’autre. On connaît tous l’histoire de l’OL, c’est un club du Top 3 français. Amiens voulait me retenir. Mais certaines personnes du club ont facilité mon départ et je les en remercie. Si je n’étais pas parti, cela n’aurait pas été un choc non plus », a livré un Tanguy Ndombele qui est rapidement devenu incontournable à l’OL.