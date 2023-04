OL : Ce Cherki niveau Ligue des champions le choque

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL a battu Toulouse. Une victoire précieuse en cette fin de saison pour les hommes de Laurent Blanc.

En gagnant sur la pelouse du Téfécé ce vendredi soir en Ligue 1 sur le score de 2 buts à 1, l'OL a enchainé un troisième succès de rang en championnat. De quoi espérer vivre un sprint final haletant et chiper une place qualificative en coupe d'Europe. Si tout n'a pas été parfait dans le Sud-Ouest, les Gones auront montré du caractère pour aller s'imposer en toute fin de match. Un homme sera ressorti du lot : Rayan Cherki. L'international Espoirs a soufflé le chaud et le froid mais aura bien souvent été le détonateur des actions de l'OL. Si Laurent Blanc est loin d'avoir apprécié sa performance globale, certains observateurs sont eux charmés par le talent de Rayan Cherki. C'est notamment le cas de Jimmy Algerino.

Cherki, c'est la Champions League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant n'a pas manqué de souligné la performance de Cherki, qu'il juge être de niveau Ligue des champions. « Lyon ce soir, c'est Lopes, Lacazette et surtout Cherki qui fait basculer le match. Il aurait dû le faire déjà bien avant parce qu'il y a eu de très belles occasions. Cherki fait un match d'un niveau Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend des joueurs de Lyon. C'est presque à chaque match et il prend beaucoup d'ampleur dans notre championnat, dans cette équipe et peut-être pour la suite de sa carrière », a notamment indiqué Jimmy Algerino, grand fan du profil de Cherki mais aussi de ce qu'il montre depuis quelques semaines désormais. Le joueur de 19 ans a encore une très belle marge de progression. Difficile de savoir s'il pourra la continuer à l'OL ou s'il cédera à des sirènes de plus grandes équipes. On sait que le PSG garde un oeil attentif sur son profil, lui qui sera en fin de contrat en juin 2024.