OL : Ce casse-tête que Genesio ne pensait jamais connaitre

Dans : OL, Ligue 1.

Après deux semaines sans match, Bruno Genesio espérait bien avoir un effectif frais et dispo pour la rencontre de ce vendredi face à Nîmes.

Mais une incroyable succession de blessures va le contraindre à se priver de ses trois latéraux à droite. Chose impensable en début de saison, ni Rafael, blessé à l’épaule contre le PSG, ni Kenny Tete, touché aux adducteurs et qui n’a joué un match de la saison, et ni Léo Dubois, blessé à la cuisse à l’entrainement, ne sont ainsi opérationnels pour le match face au promu. Résultat, Bruno Genesio va devoir bricoler dans un secteur où il se pensait légitimement tranquille.

« On a la possibilité de décaler Ferland Mendy à droite, on l’a déjà fait en cours de match, il a un bon pied droit. Et Jason Denayer a aussi déjà occupé ce poste. On va bien discuter, réfléchir, avant de prendre la meilleure décision possible », a fait savoir l’entraineur lyonnais, qui a encore quelques solutions en joker dans sa manche pour le prochain match. Il aura intérêt à trouver la bonne, car ensuite, il faudra enchainer avec le match face à Hoffenheim en Ligue des Champions.