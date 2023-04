OL : Caqueret raconte l’enfer vécu avec Rudi Garcia

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Désormais cadre dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret a connu des moments compliqués. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Rudi Garcia, le milieu de terrain se souvient d’une période marquante.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rudi Garcia n’a pas laissé que de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium n’étaient pas ses plus grands fans. Et dans le vestiaire aussi, certains ont vécu des moments difficiles sous ses ordres. C’est notamment le cas de Maxence Caqueret.

Caqueret avait perdu les faveurs de Garcia

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, le milieu de terrain, d’abord marqué par une tendinite au genou avant de passer professionnel, a raconté une autre période pénible de son parcours. « La deuxième épreuve un peu compliquée, c'était sous l'ère Rudi Garcia, s’est souvenu Maxence Caqueret. Il y a eu une période où je ne jouais vraiment plus beaucoup. Et dans la tête, c'était compliqué parce que quand tu es jeune, que tu commences à enchaîner et que d'un coup tu ne joues plus, c'est vrai que ça fait mal à la tête. »

« Tu te dis : "qu'est-ce qui ne va pas ?" Tu essaies d'être le meilleur possible mais tu ne joues pas beaucoup, a-t-il confié. La période n'a pas été longue mais elle m'a permis de travailler encore plus et de montrer que je devais retrouver ma place. » Le Lyonnais reste tout de même reconnaissant envers Rudi Garcia qui lui avait offert sa première titularisation en Ligue 1, c’était lors d’une victoire à Strasbourg (2-1) en novembre 2019.

🗣️ @MaxenceCaqueret : "Ma 1ère titularisation en Ligue 1 ? Je n'avais pas joué une seule seconde avant. J'ai eu 10-15 minutes hyper compliquées... 😂"



Au micro d'@alexandreruiz, le milieu de l'@OL est revenu sur l'émotion de son 1er match et de sa 1ère passe dé ! #OL #TeamOL pic.twitter.com/yLcBflLxdg — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 22, 2023

« Je n'étais pas du tout au courant. Je n'avais jamais joué une seconde en Ligue 1. Je n'étais jamais entré. Rien du tout ! Pendant sa causerie, il donne le onze de départ et je vois mon nom. J'étais hyper content et j'étais prêt. Après le match commence, j'ai 10-15 minutes hyper compliquées ! Je me rappelle d'une action, je glisse au milieu de terrain, je perds le ballon, contre-attaque... Compliqué. Et au final je me suis bien repris. J'ai même fait ma première passe décisive. Donc c'est un super bon souvenir et j'étais hyper content », a savouré Maxence Caqueret, qui a depuis franchi plusieurs caps pour devenir un titulaire régulier.