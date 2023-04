OL : Caqueret attaquant, la nouvelle idée de Blanc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Jugé moins performant, Maxence Caqueret ne donne pas entière satisfaction à Laurent Blanc. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais estime que son milieu devrait se montrer plus décisif dans la zone de vérité.

Titulaire surprise face à l’Olympique de Marseille (défaite 1-2) dimanche dernier, Thiago Mendes a été le Lyonnais le plus en vue dans l’entrejeu. A ses côtés, Corentin Tolisso et surtout Maxence Caqueret n’ont pas fait le poids. L’international Espoirs français n’a pas pu rivaliser physiquement avec ses homologues marseillais. Lui qui traverse une période plus compliquée avec l'Olympique Lyonnais. Pour son entraîneur Laurent Blanc, le problème n’est sûrement pas physique.

🎙 Le coach Laurent Blanc lors du point-presse avant #RCSAOL : "L'idéal pour rebondir serait de faire un bon match à Strasbourg et de gagner. Ils ont aussi besoin de points. On s'attend à une rencontre délicate. Le stade sera plein. Il faut être prêt pour faire un bon match." pic.twitter.com/NTaHZSCQvO — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2023

« C’est un garçon très généreux dans l’effort, a commenté le Cévenol en conférence de presse. Techniquement, il est capable de mieux faire. Je pense que son placement est un faux problème. On a joué avec différents systèmes, je pense que son problème est surtout de la concentration et de la technicité. Il doit y avoir une raison, peut-être qu’il se sent moins bien, qu'il est moins en confiance. Pourtant, c’est un des garçons qui a le plus joué. » Si Maxence Caqueret garde la confiance du coach, ce dernier l’attend davantage près de la surface adverse.

Blanc fixe un objectif à Caqueret

« Dans son profil de joueur, pour moi c'est un milieu plutôt offensif que défensif. A Montpellier (1-2), il gagne le match à lui tout seul. Il est passeur décisif et il transperce le milieu. Il est capable de courir énormément. Il avait fini le match avec une fraicheur physique incroyable. A Brest (2-4), il se transcende et il marque. Il devrait marquer plus de buts. Il court beaucoup mais il pourrait marquer dix buts par saison. Il ne l'a jamais fait. Mais il le sait. C'est un garçon très intelligent et très axé sur sa carrière », a décrit Laurent Blanc, toujours aussi exigeant avec ses jeunes.