OL : Caen flippe de voir Lyon lui en mettre cinq à D'Ornano

Dans : OL, Mercato, SMC.

L’Olympique Lyonnais a subi un coup d’arrêt surprenant cette semaine face à Lille, s’inclinant dans un match où il était largement favori, et où les occasions se sont multipliées sans que cela n’empêche cette étonnante défaite (1-2). La thèse de l’accident est avancée, et les joueurs lyonnais auront à cœur de le démontrer lors du rendez-vous de dimanche à Caen. C’est bien ce que craint le directeur sportif de Malherbe, qui avoue que les 0-5 à l’extérieur passés par l’OL à Nice, Saint-Etienne et Troyes, lui donnent quelques sueurs.

« C’est un accident, ça arrive. L’OL c’est un potentiel offensif unique, des révélations. Je suis impressionné par Houssem Aouar. Le PSG sera en haut, mais après je place l’OL à la seconde place sans problème. A quoi je pense avant dimanche ? Les trois 5-0 à l’extérieur de l’OL… », a expliqué Alain Caveglia, qui ne connaît que trop bien le potentiel offensif de l’Olympique Lyonnais, même si Bertrand Traoré est forfait sur blessure, et que Nabil Fékir ne semble pas encore dans sa meilleure forme.