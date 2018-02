OL : C'est qui le patron ? C'est toujours Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mardi, dans les colonnes du Progrès, Jean-Michel Aulas annonçait qu'il souhaitait que son fils Alexandre, âgé de 31 ans, devienne le grand patron de Holnest, la holding familiale qui détient notamment OL Groupe. Mais pour l'instant, et comme nous le relations plus tôt dans la journée, Jean-Michel Aulas reste pour l'instant aux commandes du club rhodanien. Devant différentes interprétations faites des déclarations du président de l'OL, le club a tenu à préciser les choses.

« Jean-Michel Aulas a annoncé que son fils Alexandre lui succéderait à la tête de sa holding familiale, Holnest, et en aucun cas de l'Olympique Lyonnais. Holnest est une Family Office qui possède des participations dans une dizaine de sociétés dans des secteurs divers comme la Technologie, les Services et l'Entertainment. Alexandre Aulas est aujourd'hui Directeur Général d'Holnest et c'est bien cette seule responsabilité à la tête d'Holnest que Jean-Michel Aulas évoquait dans l'interview publiée ce matin par Le Progrès. Jean-Michel Aulas demeure le Président de l'Olympique Lyonnais et il a ce matin présidé le Conseil d'Administration arrêtant les comptes semestriels d'OL Groupe », précise le club rhodanien. Les fans de Jean-Michel Aulas peuvent dormir tranquille, il ne va pas lâcher la barre de l'Olympique Lyonnais de sitôt.