OL ‍: Bradley Barcola pardonne aux vrais supporters lyonnais

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Récemment transféré au Paris Saint-Germain en provenance de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a été la cible des critiques des supporters lyonnais. Le jeune attaquant a décidé de sortir du silence et de s'exprimer.

Présenté comme un immense talent de l'OL, Bradley Barcola n'aura fait qu'une saison complète dans son club formateur, avant de s'envoler au PSG pour tenter de remporter des titres et de découvrir les grandes soirées européennes. Le départ de l'attaquant a été particulièrement critiqué par les supporters qui dénoncent un manque d'attachement pour le club alors que Lyon traverse une crise sportive et économique. Pour son premier match sous les couleurs de Paris, le joueur de 21 ans a fait son entrée face à l'OL, sous les huées du Groupama Stadium. À la fin de la rencontre, remportée 4-1 par le PSG, les ultras ont insulté Barcola. C'était aussi le cas avec des banderoles avant le début de l'opposition. Suite à tout cela, Kylian Mbappé a affiché son soutien envers son nouveau coéquipier qui a tenu à envoyer un message aux Lyonnais.

Barcola remercie l'OL, pas les supporters

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

« Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui. À l’OL en tant que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas. Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j’en dis peu mais ça compte énormément pour moi. Je n’ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères donc on va s’arrêter là. Place au terrain maintenant » a déclaré le nouveau parisien sur son compte Instagram, qui garde visiblement Lyon dans son cœur, en faisant abstraction des supporters qui le haïssent désormais.