OL : Bosz sauvé, enfin un bon choix signé Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la saison catastrophique de Lyon, les dirigeants ont fait le choix de maintenir Peter Bosz au poste d’entraîneur de l’équipe.

Un choix contestable mais qui s’imposait aux yeux de Jean-Michel Aulas afin de gagner en stabilité. Critiqué à plusieurs reprises ces dernières saisons, le président de l'Olympique Lyonnais a-t-il fait, cette fois, le bon choix en conservant Peter Bosz ? Chacun a son petit avis sur la question. Sur l’antenne de RMC, Kevin Diaz a transmis le sien. Et pour l’ancien joueur professionnel aux Pays-Bas, qui connait très bien Peter Bosz et ses méthodes, il ne fait aucun doute que Jean-Michel Aulas a fait le bon choix en conservant l’entraineur de l’OL malgré les doutes de certains supporters à son égard après la huitième place des Gones en Ligue 1. Le consultant de l’After Foot est convaincu que Peter Bosz peut coller avec la philosophie de Lyon, qui souhaite plus que jamais s’appuyer sur son excellent centre de formation à l’avenir. Peter Bosz n’est peut-être pas l’entraineur qui guidera de nouveau Lyon vers un titre de champion de France ou vers une Coupe de France dans les années à venir, mais il permettra assurément aux jeunes de l’académie de se développer. Cela ne fait aucun doute pour Kevin Diaz, qui salue ainsi la décision prise par Jean-Michel Aulas avec Peter Bosz.

Kevin Diaz salue la décision d'Aulas avec Bosz

Vous avez élu le but de @LucasPaqueta97 face à Clermont plus beau but de la saison 😍🔴🔵 https://t.co/k2ElMCWOpW pic.twitter.com/moSG1jJFPp — Olympique Lyonnais (@OL) May 26, 2022

« Si je ne connaissais pas très bien Peter Bosz, que j’apprécie beaucoup, je ne trouverais pas illogique que Jean-Michel Aulas veuille changer d’entraîneur pour partir sur autre chose. Maintenant, au vu d’où vient l’Olympique Lyonnais, qui est dans une position difficile sur et en dehors du terrain, je pense que la stabilité ne fait jamais de mal. Surtout quand tu as un bon entraîneur sur le banc. Peter Bosz n’est pas un grand entraîneur mais c’est un bon entraîneur qui peut coller avec ce club qui attache beaucoup d’importance à la formation, qui veut laisser la place aux jeunes et qui a de la qualité dans son centre de formation. C’est un entraineur qui peut faire progresser les joueurs. Je ne sais pas s’il gagnera des titres mais si tu es sérieux avec Peter Bosz, tu progresses quand tu es joueur ce qui n’est pas le cas avec tous les entraineurs. En revanche ce qu’il va falloir faire, c’est lui laisser les moyens de réussir en le laissant travailler dans la sérénité » a salué le consultant de RMC, ravi de voir qu’un président d’un grand club de Ligue 1 donne du temps à l’un de ses entraîneurs malgré des résultats décevants lors de la première saison de ce dernier. Peter Bosz n'aura en revanche pas le droit à l'erreur lors de sa deuxième saison sur le banc lyonnais.