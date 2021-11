OL : Bosz et le PSG, Mendes rêve d’un double rebondissement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Performant contre le Sparta Prague (3-0) jeudi en Europa League, Thiago Mendes pense prétendre à une place de titulaire à l’Olympique Lyonnais. Ambitieux, le milieu brésilien n’écarte pas non plus une folle remontée de son équipe en Ligue 1.

Essentiellement aligné en Europa League cette saison, Thiago Mendes a saisi sa chance. Le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais s’est montré à son avantage contre le Sparta Prague (3-0) jeudi. Le genre de performance qui pourrait lui rouvrir les portes du onze en Ligue 1. En tout cas, c’est l’objectif annoncé par le Brésilien en manque de temps de jeu. « Je travaille bien, et j'espère toujours avoir l'opportunité de jouer, a confié le Lyonnais. Mais bien sûr le travail à l'entraînement, même si je donne beaucoup, n'a rien à voir avec les matchs. »

Tout va bien avec Bosz

« Je n'avais pas encore joué de matchs de 90 minutes, c'est normal de manquer d'un peu de rythme, même si je pense avoir réussi une bonne prestation contre Prague », s’est réjoui Thiago Mendes, qui a tourné la page après un mercato agité. Rappelons que l’ancien Lillois a longtemps été annoncé sur le départ. La tête ailleurs, le Gone avait perdu les faveurs de l’entraîneur Peter Bosz. « Ma relation est bonne avec lui, on parle souvent tous les deux, a rassuré le milieu. Au début, j'avais beaucoup de propositions pour quitter le club et cela a peut-être affecté nos relations, mais j'ai tout fait depuis pour bien travailler. » L’intéressé n’avait plus vraiment le choix après la décision de Jean-Michel Aulas.

« Paris peut perdre des points »

« Quand le moment des transferts arrive, c'est toujours un peu particulier pour les joueurs, mais le dernier qui décide, c'est toujours le président. Quand il a dit que je ne partirais pas, je me suis à nouveau focalisé sur l'OL, et j'ai travaillé pour jouer, a raconté l’ambitieux Thiago Mendes. Les supporters ne comprenaient pas, ils continuaient à me siffler, mais je voulais vraiment réussir ma saison, et je veux être champion avec mon équipe. Paris est devant, mais il peut perdre des points car il reste encore beaucoup de matchs, donc rien n'est fini. On doit se battre tous les jours pour atteindre nos objectifs. » Avec 12 points de retard, l’Olympique Lyonnais risque de ne plus revoir les Parisiens.