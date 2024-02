OL ‍: Benzema a poussé pour revenir, Textor raconte tout

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pendant sa mise à l’écart cet hiver, Karim Benzema a fait l’objet de rumeurs quant à un retour à l’Olympique Lyonnais. Ces informations ont été démenties. Mais de son côté, le propriétaire rhodanien John Textor donne une autre version sur les intentions de l’attaquant d’Al-Ittihad.

Dans son bilan du mercato dressé face aux médias ce vendredi, John Textor est revenu sur les rumeurs autour de Karim Benzema. L’Olympique Lyonnais était annoncé parmi les formations prêtes à accueillir l’attaquant en difficulté à Al-Ittihad. Pour rappel, le Français absent à la reprise de l’entraînement avait été écarté. Certaines sources évoquaient son mécontentement quant au niveau de son équipe. Quoi qu’il en soit, l’ancien Gone avait démenti. Mais de son côté, John Textor confirme des échanges et surtout le souhait de Karim Benzema.

L'OL a bien tenté sa chance

« J'ai déjà vécu cette situation, a raconté l’Américain. Ce sont des possibilités à 1%. Cela n'a pas été une distraction pour le département football. Mais si on n'est pas attentifs à ces situations spéciales, où les planètes peuvent s'aligner et où vous pouvez avoir un talent inattendu… Si je ne fais pas attention, je ne fais pas mon job. J'ai des relations avec certains pays, avec certains États du golfe. Je savais qu'ils avaient un problème avec le joueur, je ne connaissais pas les raisons. J'ai lu dans la presse les mêmes choses que vous. »

« (...) Nous avons parlé à des gens en Arabie Saoudite pour leur offrir notre aide dans la mesure où le joueur voulait revenir pour faire une pause vis-à-vis de ses engagements là-bas, et revenir chez lui à Lyon, a révélé John Textor. J'ai posé la question. On a eu des discussions avec le club. Rien n'est sorti de cette discussion. Le joueur est très attaché à ses origines mais ça ne s'est pas fait. Mais si j'ai la chance et l'occasion de profiter de circonstances uniques pour réaliser l'impossible en tant que propriétaire, alors je tente ma chance. » Finalement, tout s’est arrangé pour Karim Benzema, réintégré au groupe d’Al-Ittihad.