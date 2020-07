OL : Bard sur le départ, Juninho rétablit la vérité

Dans : OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2022, Melvin Bard n’était pas parvenu à gagner la confiance de Rudi Garcia avant le confinement.

Malgré un manque évident de solutions dans ce secteur de jeu, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais privilégiait par exemple un novice du poste de latéral gauche en la personne de Maxwel Cornet. Une situation qui a grandement agacé le natif d’Ecully, lequel pourrait bien prendre la décision de quitter Lyon assez rapidement. Et pour cause, le petit défenseur de poche (1m73) est courtisé par de nombreuses formations de milieu de tableau de Ligue 1… mais également par le Bayern Munich. Le champion d’Allemagne en titre souhaite le recruter afin de le faire intégrer son équipe réserve, avant de le lancer dans le grand bain de l’équipe première.

Cette information, dévoilée lundi par le journal L’Equipe, a fait grand bruit à Lyon. Mais du côté de la direction sportive, la volonté est de calmer la furie des supporters rhodaniens. C’est ainsi que dans les colonnes du Progrès, Juninho a tenu à indiquer qu’il n’y avait pas la moindre offre concrète pour Melvin Bard à ce jour. « Nous n’avons reçu aucune proposition officielle. Le joueur est sous contrat et fait partie de l’effectif » a simplement rappelé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. De son côté, le quotidien régional indique que pour l’heure, il n’y a pas la moindre indication sur le fait que le projet bavarois plaise à Melvin Bard, dont l’ambition semble clairement de jouer au niveau professionnel et non pas avec la réserve d’un club, aussi grand soit-il que le Bayern Munich. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir du défenseur lyonnais, lequel a marqué des points auprès de Rudi Garcia durant le stage de préparation des Gones.