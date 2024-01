OL ‍: Avec ou sans remontée, Textor a déjà condamné Sage

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A l’origine du réveil de l’Olympique Lyonnais avant la trêve hivernale, Pierre Sage a officiellement été confirmé jusqu’à la fin de la saison... et plus si affinités ? Pour l’ancien Gone Sidney Govou, l’actuel entraîneur ne fait pas partie des plans de la direction.

Longtemps dans le flou sur son avenir, Pierre Sage est désormais fixé. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, initialement choisi pour assurer un intérim après le licenciement de Fabio Grosso, va bien conserver le poste jusqu’à la fin de la saison. Le club rhodanien a officialisé l’information la semaine dernière, pour le plus grand bonheur du principal intéressé.

La décision déjà actée ?

« J'ai beaucoup de reconnaissance pour ceux qui ont pris cette décision parce que je suis un jeune coach inexpérimenté, avait reconnu Pierre Sage, à l’origine du réveil de l’Olympique Lyonnais avant la trêve hivernale. C'est une décision courageuse. On m'a demandé d'atteindre les objectifs avec les personnes avec qui je travaille. On s'est mis au travail avec les collègues et on essaye de faire du mieux possible. » Et si le directeur du centre de formation s’installait plus durablement ? En cas de remontée au classement de la Ligue 1, l’hypothèse pourrait être envisagée. Mais pour Sidney Govou, ce n’est pas le plan de la direction.

🗨️ "La direction de l'OL va chercher un entraîneur avec beaucoup plus d'expérience"@GovouSidney pense que Pierre Sage ne sera pas prolongé à la tête de Lyon après la fin de saison 🗣️ pic.twitter.com/H5JD41JdQ0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2024

« Je ne sais pas si ça va perdurer, a prévenu l’ancien Gone sur le plateau du CFC. Lyon n'est pas habitué à ce genre d'entraîneur sur le banc. Maintenant il profite aussi d'une situation lyonnaise qui était très compliquée depuis plusieurs années. Il apporte une certaine forme de stabilité. Il va signer jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que ça durera par la suite ? J'ai un doute. Même s'il arrive à avoir de bons résultats, je pense que le club n'est pas dans cette optique-là. Je pense que la nouvelle direction va forcément vouloir chercher un entraîneur un peu plus capé qui a beaucoup plus d'expérience. » D’autant que le propriétaire John Textor s’est donné le temps de chercher le technicien espéré.